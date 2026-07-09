温州都市报 2026-07-09 09:47:00

根据最新气象研判，“巴威”较大可能于11日白天登陆或掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间至12日上午在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆。

温州网讯 今年第9号台风“巴威”来势汹汹。据温州市气象局昨天15时50分发布的海上台风警报，“巴威”当天14时中心位于温州东南方向约1770公里的洋面上，中心附近最大风力达17级（60米/秒，约216公里/小时），预计以每小时15至20公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。

几乎锁定浙闽沿海登陆

根据最新气象研判，“巴威”较大可能于11日白天登陆或掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间至12日上午在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆，登陆时强度预计为强台风级或台风级（13至14级，38至45米/秒）。此外，也存在“巴威”在台湾岛以东洋面北上、之后直接登陆浙江沿海的可能性，届时强度可能达强台风级（14至15级，42至50米/秒）。

9日至12日风雨明显

受“巴威”影响，我市9日起有明显的风雨天气。

风力方面，9日夜里东南部海域风力将逐渐增强到8至11级；10日东海中南部海域风力进一步增强到11至14级，10日夜间至11日部分海域风力可达15至17级，台风中心经过区域风力可达17级及以上。温州沿海海面10日起逐渐增强至阵风9级，夜里快速增强至11至13级，11日继续增强至13至15级。温州陆域方面，10日下午东南部沿海平原东北风8至9级，夜里继续增强至9至10级，11日全市内陆增强至10至12级。需要特别提醒的是，高层住户所感受到的风力往往更大——20至30层的高楼风速比地面要高1至2级，30层以上则要高2至3级。

雨量方面，10日夜里大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，12日大雨到暴雨。

“爆发式”增强有因可循

据中国气象局台风与海洋气象预报中心首席预报员向纯怡分析，“巴威”之所以能长时间维持超强台风级，主要得益于多重有利气象条件。目前西北太平洋海温较高，非常适宜“巴威”强度维持；同时，西南季风持续输送水汽，为其提供了充足的加强和维持能量；此外，在路径移动方向上，高层出流条件也利于“巴威”结构整体维持在较强状态。总体来看，“巴威”几乎具备了成为超强台风的所有有利条件。

“巴威”自7月2日生成后强度“爆发式”增强，7月4日2时加强为超强台风，不到两天时间完成了热带风暴、强热带风暴、台风、强台风的强度“四连跳”。截至7月7日下午，其维持超强台风级别已超过80小时。从卫星云图上看，“巴威”台风眼清晰、结构完整，环流云系直径达1300公里左右。

17级台风有多凶猛

“17级台风具有最高级别风力，对比参照，八级风力时成年人已行走困难，十级风力能连根拔起大树，而17级风力足以掀翻行驶的车辆，摧毁较坚固的建筑物。”温州气象台首席预报员黄克慧说，自2000年以来，温州仅经历过一例17级台风——2006年“桑美”，在苍南县马站镇登陆，登陆时中心附近最大风力17级，风速60米/秒，是1949年新中国成立以来登陆中国大陆最强的台风之一，累计665.6万人受灾，直接经济损失196.5亿元。

“‘巴威’目前的强度与‘桑美’相当，且7级风圈半径达350～500公里，影响范围远超‘桑美’。”黄克慧提醒，此次温州市区面临近三十年来少有的大风考验，而市区众多高层建筑大多没有经历过强台风等极端天气的考验，相关安全问题尤其需要重视。

市气象部门表示，将对“巴威”密切加强分析研判，及时发布最新预报信息。

来 源：温州都市报

原标题： “巴威”不到两天强硬“四连跳” 市区面临近三十年来少有的大风考验

记者 蔡挺 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com