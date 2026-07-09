台风“巴威”来袭！温州提升防台风应急响应为Ⅲ级

温州新闻网 2026-07-09 21:10:00

温州网7月9日讯（记者 杨丽）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月9日20时起将防台风应急响应提升为III级。

据气象部门报告，今年第9号台风“巴威”(超强台风级)今天17时位于温州东南方向约1330公里的洋面上，中心附近最大风力有16级，七级风圈半径500公里，十级风圈半径280~300公里。预计“巴威”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海，11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆。

受其影响，10日夜里我市大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，12日大雨到暴雨。9日夜里温台渔场风力增强至阵风9级，10日增强至11-13级，10日夜里至11日13-15级，12日9-10级。10日起我市沿海海面逐渐增强至阵风9级，夜里快速增强至11-13级，11日继续增强至13-15级，12日9-10级。10日下午我市东南部沿海平原东北风8-9级，10日夜里继续增强至9-10级，11日全市内陆增强至8-11级，其中高山和沿海局部12-14级，12日偏南风8-10级。

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