温州日报 2026-07-10 20:43:23

全市累计转移赋码人员7351人，赋码人员已全部转移完毕，扩面转移2955人，共计10306人，全面筑牢地质灾害防御防线。

温州网讯 受第9号台风“巴威”逐步逼近影响，7月10日10时，温州市正式启动全市地质灾害Ⅳ级应急响应，并于17时将全市地质灾害应急响应等级提升至Ⅲ级，乐清、泰顺两地已升级启动地质灾害Ⅱ级应急响应。全市累计转移赋码人员7351人，赋码人员已全部转移完毕，扩面转移2955人，共计10306人，全面筑牢地质灾害防御防线。

此前，温州已于7月初完成全市地质灾害隐患点、风险防范区全覆盖排查工作。自7月6日起，全市自然资源系统持续深化巡查排查工作，累计派出巡查队伍750组、巡查人员1665人次，完成4192个点位排查，新增扩面排查点位12个，排查发现的56处问题已全部整改闭环、落实到位。为压实基层防御责任，7月8日以来，温州对全市1664名群测群防员开展全员“六问”抽查，核查结果显示所有人员均在岗履职，坚守防御一线。

立足全域风险防控，温州在原有风险双控区管理基础上，全面梳理全市不稳定、欠稳定的切坡建房地段，明确21684个防控点位清单，严格参照地质灾害防治点位转移标准，开展全域扩面转移工作，所有涉险人员已于10日全部转移完毕。

应急防御力量已全面就位，全市5支地质专业队伍已全员在岗备勤。目前，我市已抽调45组共91名地质技术人员，进驻各重点防御区域，全程驻守开展技术指导、风险研判和应急处置等保障工作，全力守护群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 温州启动全市地质灾害Ⅲ级应急响应，累计完成人员转移10306人

记者 林迎颖 通讯员 张甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com