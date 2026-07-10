告全体市民书
广大市民朋友：
根据气象部门预报，今年第9号台风“巴威”正在向浙闽沿海逼近，将以强台风或台风的强度正面袭击我市，带来强风、暴雨、巨浪、大潮，台风气象灾害风险较高。7月10日20:00，全市已提升防台风应急响应级别至Ⅰ级，将有序落实停止户外集体活动等防御措施。为保护好您和家人的生命财产安全，建议做好以下防范措施：
一、关注台风预警信息。请广大市民及时掌握应急、资规、水利、气象、海事、交警等部门发布的台风动态和预警预报，不轻信、不传播未经证实的消息。
二、尽量减少外出活动。台风影响期间，请广大市民非必要不出门，适量储存生活用水、食物食品；注意车辆停放安全，把阳台上的花盆、杂物搬到安全处，如遇屋内进水及时切断电源、煤气阀门，保证人身安全。因特殊原因需在户外活动的人员，务必小心高空坠物，避开积水区域及可能倒伏的树木，注意远离掉落的电线电缆、有危险标志的电力设施，保护好自身的安全。
三、确保生产经营安全。请广大企事业单位落实安全生产主体责任，统筹停工停产与应急抢险力量，做好台风安全风险防范工作。建筑工地和厂区应加固围板、围墙、工棚、脚手架、塔吊、升降机等设施设备，防止伤人毁物。各生产企业对遇水易燃易爆有毒物品，务必采取有效措施，防止次生灾害发生。
四、自觉服从指挥调度。请广大市民自觉服从防汛防台应急指挥，听从当地政府、部门以及村（居）委会等各级组织安排，接到通知需要撤离转移的，应服从安排，及时转移到避灾安置场所或安全区域。出现险情需要帮助的，可立即联系各级政府或村（居）。险情解除前，不要擅自返回，确保自身安全。
广大市民朋友们，您的安全，是我们最大的牵挂。请您增强自我防护意识，做好必要准备，保护好自身安全。
温州市防汛防台抗旱指挥部
2026年7月10日
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
科学调度腾库容 温州全市大中型水库累计预泄1.19亿立方米社会07-10
-
温州商超备货量足价稳社会07-10
-
停车楼一“位”难求 爱车台风天如何避险社会07-10
-
“巴威”逼近 你家窗户扛得住吗？专家支招社会07-10
-
“巴威”来袭 温州全市赛事一律暂停 体育场馆暂停开放社会07-10
-
飞机系留围界加固 温州机场全力迎战“巴威”社会07-10
-
“村自为战”加强“最后一公里” 永嘉巽宅防御举措落实到户到人社会07-10
-
记者蹲点无信号灯斑马线，观察文明交通新变化社会07-10
-
抽一管血就能测老年痴呆 温州多家医院已运用该筛查手段为高风险人群赢得“黄金”干预时机社会07-10
-
A股上半年成交超317万亿元创纪录 你在股市里赚钱了吗？经济07-10