温州发布 2026-07-10 20:25:00

为保护好您和家人的生命财产安全，建议做好以下防范措施

广大市民朋友：

根据气象部门预报，今年第9号台风“巴威”正在向浙闽沿海逼近，将以强台风或台风的强度正面袭击我市，带来强风、暴雨、巨浪、大潮，台风气象灾害风险较高。7月10日20:00，全市已提升防台风应急响应级别至Ⅰ级，将有序落实停止户外集体活动等防御措施。为保护好您和家人的生命财产安全，建议做好以下防范措施：

一、关注台风预警信息。请广大市民及时掌握应急、资规、水利、气象、海事、交警等部门发布的台风动态和预警预报，不轻信、不传播未经证实的消息。

二、尽量减少外出活动。台风影响期间，请广大市民非必要不出门，适量储存生活用水、食物食品；注意车辆停放安全，把阳台上的花盆、杂物搬到安全处，如遇屋内进水及时切断电源、煤气阀门，保证人身安全。因特殊原因需在户外活动的人员，务必小心高空坠物，避开积水区域及可能倒伏的树木，注意远离掉落的电线电缆、有危险标志的电力设施，保护好自身的安全。

三、确保生产经营安全。请广大企事业单位落实安全生产主体责任，统筹停工停产与应急抢险力量，做好台风安全风险防范工作。建筑工地和厂区应加固围板、围墙、工棚、脚手架、塔吊、升降机等设施设备，防止伤人毁物。各生产企业对遇水易燃易爆有毒物品，务必采取有效措施，防止次生灾害发生。

四、自觉服从指挥调度。请广大市民自觉服从防汛防台应急指挥，听从当地政府、部门以及村（居）委会等各级组织安排，接到通知需要撤离转移的，应服从安排，及时转移到避灾安置场所或安全区域。出现险情需要帮助的，可立即联系各级政府或村（居）。险情解除前，不要擅自返回，确保自身安全。

广大市民朋友们，您的安全，是我们最大的牵挂。请您增强自我防护意识，做好必要准备，保护好自身安全。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年7月10日

来 源：温州发布

原标题： 告全体市民书

本文转自：温州新闻网 66wz.com