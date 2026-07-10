温州提升水旱灾害防御(防台)应急响应至Ⅱ级
温州新闻网 2026-07-10 10:01:26
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日9时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅱ级。
温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日9时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅱ级。
今年第9号台风“巴威”最大可能于11日白天掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间在浙江温岭至福建福清一带沿海登陆。
市水利局提醒，各地要密切关注天气变化，加密水雨情预报预警频次。关闭沿海海塘旱闸、缺口。按照“早动、快动、小动”要求，科学调度大中型水库和平原河网。加强小型水库、山塘安全管理，严格落实“病库限蓄、险库放空”措施。加强山洪灾害监测预报预警，指导基层政府落实山洪防御措施。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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