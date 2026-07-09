温州日报 2026-07-09 10:37:24

7月8日，记者随瓯海区综合行政执法局检查组赴温州市市政工程建设开发有限公司桥隧维养中心督导防汛防台工作。

温州网讯 7月8日，记者随瓯海区综合行政执法局检查组赴温州市市政工程建设开发有限公司桥隧维养中心督导防汛防台工作。监控大屏上，雪山、永庆两条隧道的实时画面来回切换，车流态势、下穿路段积水数据清晰可见。这是瓯海抢抓台风“巴威”登陆前的“关键窗口期”，全线进入临战状态，筑牢防汛安全屏障的一幕。

“今年以来，我们对防汛防台工作机制进行再升级，联动响应处理更加高效。”温州市市政工程建设开发有限公司桥隧维养中心副经理金鹏鹏介绍，永庆隧道是积水高风险点位，往年运维与排水抢险相对独立，今年则通过搭建监控视频共享平台，实现与隧道值守队伍的双向联动，一旦发现险情，能够最大限度压缩响应时间。针对雪山隧道，运维队伍已提前完成山体截水沟、隧道排水沟的全面清淤，同时通过日常巡查同步排查通道内滞留人员并及时劝导，消除安全盲区。目前各值守点严格执行24小时值班制度，点位上雨衣、雨鞋、应急照明灯、挡水板等物资已全部配齐。

随后，检查组还实地踏勘了雪山隧道应急逃生通道，重点排查疏散楼梯杂物堆放、仓储占用及应急指示标识设置情况，并现场抽检应急照明设备效能。执法人员要求管理单位严格落实每日设施巡检制度，同时提醒过往市民提高防范意识，注意出行安全。

入汛以来，瓯海区坚持“以防为主、防控结合”，深入开展地质灾害风险防范及汛期隐患排查，强化风险源头管控，全面提升灾害防御能力。截至目前，全区已完成对350条区管道路、258座城市桥梁、6座隧道及1座地下人行通道的拉网式排查，累计出动巡查人员920人次，排查发现隐患28处。目前，所有风险点均已落实管控措施，实现隐患动态“清零”、闭环管理。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海：下穿隧道防御机制升级

记者 洪越风 瓯海融媒记者 涂心茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com