随着天气好转 温州机场恢复航班保障

温州都市报 2026-07-13 08:31:30

7月12日下午1时44分，随着9H8353次航班平稳降落温州龙湾国际机场，因台风“巴威”暂停的航班保障工作正式按下“恢复键”。

温州网讯 7月12日下午1时44分，随着9H8353次航班平稳降落温州龙湾国际机场，因台风“巴威”暂停的航班保障工作正式按下“恢复键”。该航班由西安经宜昌飞抵温州，是台风过后温州机场迎来的首个进港航班。

为应对台风“巴威”带来的风雨影响，温州机场自7月10日起累计取消进出港航班超400架次。其中，7月11日所有278架次进出港航班全部取消。目前，随着天气好转，温州机场运行已逐步恢复航班保障。

温州机场提醒广大旅客，及时关注航空公司及机场发布的实时航班动态，合理安排出行时间。机场也将持续做好现场服务保障工作，确保旅客安全顺畅出行。

来 源：温州都市报

原标题： 温州机场恢复航班保障

通讯员 刘亦舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com