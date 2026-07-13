随着天气好转 温州机场恢复航班保障
温州都市报 2026-07-13 08:31:30
7月12日下午1时44分，随着9H8353次航班平稳降落温州龙湾国际机场，因台风“巴威”暂停的航班保障工作正式按下“恢复键”。
温州网讯 7月12日下午1时44分，随着9H8353次航班平稳降落温州龙湾国际机场，因台风“巴威”暂停的航班保障工作正式按下“恢复键”。该航班由西安经宜昌飞抵温州，是台风过后温州机场迎来的首个进港航班。
为应对台风“巴威”带来的风雨影响，温州机场自7月10日起累计取消进出港航班超400架次。其中，7月11日所有278架次进出港航班全部取消。目前，随着天气好转，温州机场运行已逐步恢复航班保障。
温州机场提醒广大旅客，及时关注航空公司及机场发布的实时航班动态，合理安排出行时间。机场也将持续做好现场服务保障工作，确保旅客安全顺畅出行。
来 源：温州都市报
原标题： 温州机场恢复航班保障
通讯员 刘亦舒
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
7月12日下午2时起，列车陆续恢复开行，航班逐步恢复社会07-12
-
去我家吧！昆阳一村民腾出自家套房安置14位避险乡亲社会07-12
-
“网红书记”台风天劝离96岁“宝贝”社会07-12
-
台风来袭，龙湾企业无偿提供“满油”应急发电机社会07-12
-
受台风影响，温州机场取消航班预计共158架次社会07-12
-
台风前，清阳塘日夜观潮人社会07-12
-
温州市区发布暴雨黄色预警信号独家报道07-12
-
温州将水旱灾害防御(防台)应急响应调整至II级独家报道07-12
-
温州防台风应急响应调整为Ⅲ级独家报道07-12
-
台风“巴威”来袭，洞头一小学乒乓球桌全体“躺平”防台社会07-12