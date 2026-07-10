温州市图书馆临时闭馆通知
温州市图书馆 2026-07-10 10:59:46
根据市防汛防台指挥部部署要求，受9号台风“巴威”影响，为确保读者安全，市图书馆总馆（市府路）、少儿馆（园西巷）、老年馆（黎明西路）及其他分馆、市直属城市书房（站）、流动书巴等自7月10日10:00起暂停服务，恢复服务时间另行通知。
尊敬的读者：
根据市防汛防台指挥部部署要求，受9号台风“巴威”影响，为确保读者安全，市图书馆总馆（市府路）、少儿馆（园西巷）、老年馆（黎明西路）及其他分馆、市直属城市书房（站）、流动书巴等自7月10日10:00起暂停服务，恢复服务时间另行通知。
请广大读者相互转告，给您带来不便，敬请谅解！
温州市图书馆
2026年7月10日
来 源：温州市图书馆
原标题： 温州市图书馆临时闭馆通知
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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