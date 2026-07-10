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温州园博园内一切演出、展览、游乐、施工作业等活动暂停

温州日报 2026-07-10 15:10:44

温州园博园内一切演出、展览、游乐、施工作业等活动暂停，抢工加固、全线布防，园区织牢防台“安全网”。

来　源：温州日报

原标题： 温州园博园内一切演出、展览、游乐、施工作业等活动暂停

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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