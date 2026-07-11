温州日报 2026-07-11 19:58:54

台风天车子被砸了怎么办？报案后多久能拿到赔款？这是台风天温州车主最为关心的问题。

温州网讯 台风天车子被砸了怎么办？报案后多久能拿到赔款？这是台风天温州车主最为关心的问题。7月11日，随着第9号台风“巴威”持续逼近浙闽沿海，受风雨影响，温州多地出现车辆被高空坠物、折断树枝及建筑碎片砸损的事故。面对突发险情，温州人保财险、国寿财险、中华财险等多家保险公司迅速启动大灾应急预案，开通理赔绿色通道，以极速、极简的服务切实守护群众财产安全。

昨日上午，温州瑞安市上旺街道开发路一辆停放车辆被狂风卷落的建筑碎片砸损。温州人保财险接报后立即启动应急预案，理赔人员依托线上系统引导车主拍摄现场照片固定证据，核对受损部位，并指引前往就近合作维修网点定损。当日13时，4700元赔款到账，车辆随即进厂维修，全程仅90分钟。台风防御期间，温州人保财险严格执行24小时应急值班制度，开通专属理赔绿色通道。

昨日中午，苍南县一位客户车辆遭遇高空坠物撞击。国寿财险温州中支接报后，理赔人员迅速响应，依托线上智能查勘模式，免去繁琐线下流程，简化材料核验环节。从报案到赔款到账，全程仅3小时，实现当日报案、当日定损、当日赔付结案。国寿财险此前已第一时间启动大灾理赔专项应急预案，精简审批流程、压缩办结时限。

中华财险温州中支同样跑出了车险理赔的“加速度”。昨日上午9时40分，乐清区域一辆停放路边的车辆被台风折断的树枝砸伤车身。中华财险温州中支接报后，查勘人员于10时抵达现场，启用移动理赔终端同步录入损失信息，落实台风期间“三免”便民政策——免去气象灾害证明、维修发票、驾驶证行驶证等材料。11时15分，双方确认定损金额，赔款半小时内直达客户账户。据中华财险温州中支相关人员介绍，全辖现场一站式定损、线上远程视频理赔通道同步畅通，将持续提速受灾案件处置。

目前，各家保险公司均保持24小时服务热线畅通，线上与线下查勘力量整装待命，以极速时效、极简流程、暖心服务守护群众车辆财产安全，彰显行业责任担当。

来 源：温州日报

原标题： 闻“风”即动，温州多家保险公司高效推进车险理赔服务

记者 项方印 通讯员 宋赛骞 陈君磊 单单

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