温州日报 2026-07-10 19:26:10

温州网讯 随着台风“巴威”步步逼近，这两天，不少市民忙着给电动车、电动自行车寻找安全的“避风港”：有人想停进地下车库，有人准备推进楼道，还有人打算直接搬回家。

给“电驴”找地方避风避雨，不能只顾护车，更要守住安全底线。停哪儿更安全？泡过水还能不能充电？台风天能不能骑？带着这些问题，记者7月10日采访了市公安局交管支队和市消防部门，梳理出一份台风天电动车、电动自行车停放、充电和骑行指南。

停车先躲积水

再避高空坠物

不少人觉得，地下车库既能挡风又能避雨，是停放电动车、电动自行车的好地方。但交警提醒，并不是所有地下车库都适合停车。

如果地下车库地势较低，或者物业已经发布防汛通知，要求转移车辆，就要及时挪车，别等积水漫进来。车辆长时间泡在水里，电池、电机、线路等部件容易受损，不仅影响后续使用，还可能留下安全隐患。

相比之下，最好把车辆停到地势较高、排水良好的正规电动车停车区。如果有停车棚，自然更好；没有的话，也尽量选择不容易积水的位置，把支架立稳、车辆锁好，并与周边车辆留出一点间距，避免一辆倒下带倒一片。

除了积水，大风带来的高空坠物同样不能忽视。树木、广告牌、围墙、脚手架、玻璃幕墙等，都可能被大风吹倒或吹落。停车时尽量远离这些地方，既能减少车辆受损，也能避免伤及人员。

别把车推进楼道

泡过水别急着充电

为了躲雨，有些居民会把电动自行车推进楼道，甚至搬回家里。消防部门提醒，这样做存在不小的消防安全隐患。

楼道、楼梯间、电梯厅、安全出口都是公共疏散通道，一旦发生火情，需要保证畅通无阻。电动自行车和蓄电池不能停放在这些地方，更不能在室内充电，以免影响人员疏散和消防救援。

如果车辆原本正在充电，台风来临前最好及时停止充电，切断电源，并把充电器收好，避免长时间淋雨受潮。车辆或充电设备一旦进水，再继续充电，容易发生短路，增加起火风险。

车辆泡过水后，也不要急着充电或继续骑行。应先将车辆和电池充分晾干，再由专业人员检查确认没有问题后，才能恢复使用。如果发现电池鼓包、漏液、散发异味等异常情况，要立即停止使用，切勿自行拆修。

台风天尽量少骑

涉水千万别硬闯

交警提醒，台风期间，非必要尽量不要骑电动自行车出行。

如果确实需要外出，要提前关注天气和道路信息，尽量避开桥梁、涵洞以及低洼积水路段，遇到强风时不要逆风抢行，也不要冒险涉水。

特别是当积水已经接近甚至淹没电池、电机位置时，千万别抱着“冲一冲就过去了”的侥幸心理。绕点路，也比冒险涉水更安全。

如果车辆涉水后出现启动困难、仪表异常、线路受潮等情况，应立即停止使用，并及时送到专业机构检查维修。

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牢记“四不要、一优先”

台风天气，车辆坏了还能修，安全底线却不能突破。交警、消防部门提醒，牢记“四不要、一优先”，别因为一时图方便，让“避风港”变成新的安全隐患。

不要停放在低洼、容易积水的区域；

不要停放在树木、广告牌、围墙等高空坠物风险区域；

不要把电动自行车或蓄电池推进楼道、住宅等室内场所；

不要给泡过水的车辆立即充电；

优先停放在地势较高、排水良好、具备防风条件的正规非机动车停车区域。

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”逼近，电动自行车如何避险？交警和消防部门提醒

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com