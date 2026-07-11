温州日报 2026-07-11 08:43:43

温州市气象台7月10日17时31分将温州市区台风橙色预警信号升级为台风红色预警信号，这是自2020年台风“黑格比”之后，温州主城区时隔六年再次发布台风红色预警。

温州网讯 9号台风“巴威”正步步紧逼浙闽沿海。温州市气象台7月10日17时31分将温州市区台风橙色预警信号升级为台风红色预警信号，这是自2020年台风“黑格比”之后，温州主城区时隔六年再次发布台风红色预警。

昨天，浙江省发出今年第1号指挥长令，要求坚决打赢台风“巴威”防御硬仗。市防汛防台抗旱指挥部发布《告全体市民书》，建议做好关注台风预警信息、尽量减少外出活动、确保生产经营安全、自觉服从指挥调度等防范措施，增强自我防护意识，做好必要准备，保护好自身安全。

登陆强度预计为强台风级或台风级

据气象部门最新消息，今天温州沿海海面风力将达12至14级，明天降至9至10级；全市内陆今天风力9至12级，高山和沿海局部可达12至14级，明天下午减弱为7至9级。雨量方面，今天至明天暴雨到大暴雨，部分区域可能出现特大暴雨。

根据中央气象台10日发布的信息，“巴威”的中心当天17时中心附近最大风力13级，七级风圈半径达480至500公里。预计“巴威”将以每小时20至25公里的速度向西北方向移动，逐渐向浙闽沿海靠近，将于12日凌晨在福建霞浦至浙江温岭一带沿海登陆，登陆强度预计为强台风级或台风级。

受“巴威”环流影响，温州市防汛防台抗旱指挥部已于昨日17时提升突发地质灾害应急响应为Ⅲ级，于昨日20时提升防台风应急响应为I级。与此同时，温州市水利局与气象局联合发布山洪灾害风险提示单：永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺、瑞安、乐清发生山洪灾害可能性很大（红色预警），鹿城、龙湾、瓯海发生山洪灾害可能性大（橙色预警）。

据温州市气象局预计，此次台风过程雨量（10日20时至13日8时）可达150至300毫米，局部350至500毫米，个别地区甚至可能达到600至800毫米，最大小时雨强80至100毫米，城乡积涝、山体滑坡、小流域山洪等次生灾害风险极高。

“巴威”多次眼墙置换，强度为何反复？

此次“巴威”台风有一个备受气象界关注的现象——多次出现“眼墙置换”（又称眼壁更替），即在台风发展过程中，原有的“台风眼墙”崩塌，外围形成新的眼墙。

通俗来说，“台风眼墙”就是紧贴台风眼的那一圈“墙壁”，是整颗台风中风雨最猛烈的地方，好比一个高速旋转的“甜甜圈”中间那圈最结实的部分。当一个台风发展到超强级别时，它的转速太快，原来的眼墙外围会逐渐形成一道新的“外城墙”。这个新圈会慢慢向内收缩，像争夺养分一样切断旧眼墙的水汽和能量供应，导致旧眼墙逐渐崩塌瓦解——这就是所谓的“眼崩溃”或“眼墙置换”。

据气象观测，“巴威”在此前的发展过程中已经历了多轮眼墙置换循环，最新数据显示其眼墙置换失败，风眼暂时消失，强度也大幅度减弱。

那么，眼墙置换会给台风带来什么变化？这就像一栋大楼更换承重墙：施工期间大楼看起来“弱”了，但新墙一旦建好，整栋楼可能变得更高更宽。眼墙置换期间，台风强度会暂时减弱，峰值风力略有下降；但如果置换成功，新的眼墙会向内收缩，台风眼变得更大更圆，外围风圈进一步扩展，整体威力反而可能再次攀升——这正是气象专家担心的最坏情况。

眼下需要警惕的是，“巴威”即便眼墙置换不顺利，强度大幅度下降，其暴风圈直径仍然维持在极为庞大的规模。气象资料显示，其七级风圈半径已达450至500公里，这意味着，无论它的“心脏”如何调整，强大的外围环流仍将给温州带来狂风暴雨。

市气象台提醒，“巴威”强度强、风力大，破坏力极强，且雨量集中、致灾风险高。各有关方面需继续做好海上和内陆防风工作，同时严密防范强降水可能引发的各类次生灾害，果断转移风险区域人员，确保人民群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 时隔六年，温州市区再发台风红色预警

多地山洪红色预警，我市发布告全体市民书

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com