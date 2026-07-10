温州泰顺：迎战台风“巴威”筑牢廊桥安全防线
学习强国温州学习平台 2026-07-10 10:21:31
台风“巴威”来袭，古廊桥等木质文保建筑防风防汛压力陡增。泰顺靠前设防，紧盯北涧桥、文兴桥等重点文保点位，扎实开展隐患排查、设施加固、值守备勤等防台工作。
台风“巴威”来袭，古廊桥等木质文保建筑防风防汛压力陡增。泰顺靠前设防，紧盯北涧桥、文兴桥等重点文保点位，扎实开展隐患排查、设施加固、值守备勤等防台工作。
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原标题： 温州泰顺：迎战台风“巴威”筑牢廊桥安全防线
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