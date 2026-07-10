温州市文化馆临时闭馆通知

温州市文化馆 2026-07-10 11:00:42

受今年第9号台风“巴威”影响，根据防台风应急响应要求，为切实做好台风的防御工作，保障市民群众的生命及财产安全，自7月10日（周五）12:00起，我馆临时闭馆，暂停暑期公益培训及一切线下文化活动，具体恢复时间另行通知，请关注本馆微信公众号。