温州市文化馆临时闭馆通知
温州市文化馆 2026-07-10 11:00:42
受今年第9号台风“巴威”影响，根据防台风应急响应要求，为切实做好台风的防御工作，保障市民群众的生命及财产安全，自7月10日（周五）12:00起，我馆临时闭馆，暂停暑期公益培训及一切线下文化活动，具体恢复时间另行通知，请关注本馆微信公众号。
各位市民朋友：
受今年第9号台风“巴威”影响，根据防台风应急响应要求，为切实做好台风的防御工作，保障市民群众的生命及财产安全，自7月10日（周五）12:00起，我馆临时闭馆，暂停暑期公益培训及一切线下文化活动，具体恢复时间另行通知，请关注本馆微信公众号。
请市民朋友互相转告，给您带来不便，敬请谅解！
温州市文化馆
2026年7月10日
来 源：温州市文化馆
原标题： 温州市文化馆临时闭馆通知
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
人员转移 隐患排查 温州高标准严要求落实各项防御措施社会07-09
-
无人机精准抛投、舟艇协同作战……水域救援实战演练社会07-09
-
超强台风“巴威”进入48小时警戒线！泽雅水库上午10时起泄洪社会07-09
-
农事24小时服务粮库腾空仓容 瑞安多方合力抢收早稻4万吨社会07-09
-
泰顺：筱村镇抢收15万余斤高山杨梅社会07-09
-
日均排水70万立方米，永嘉金溪水库以发电排水腾库容社会07-09
-
邻呼我帮！瓯海新桥街道金蟾社区探路互助养老社会07-09
-
瑞安：空仓等粮 通宵作业社会07-09
-
汪海洋：15年巧解“题海”化民忧社会07-09
-
郭涛：“小板凳警官”的“三本账”社会07-09