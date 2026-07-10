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温州市文化馆临时闭馆通知

温州市文化馆 2026-07-10 11:00:42
受今年第9号台风“巴威”影响，根据防台风应急响应要求，为切实做好台风的防御工作，保障市民群众的生命及财产安全，自7月10日（周五）12:00起，我馆临时闭馆，暂停暑期公益培训及一切线下文化活动，具体恢复时间另行通知，请关注本馆微信公众号。

各位市民朋友：

受今年第9号台风“巴威”影响，根据防台风应急响应要求，为切实做好台风的防御工作，保障市民群众的生命及财产安全，自7月10日（周五12:00起，我馆临时闭馆，暂停暑期公益培训及一切线下文化活动，具体恢复时间另行通知，请关注本馆微信公众号。

请市民朋友互相转告，给您带来不便，敬请谅解！

温州市文化馆

2026年7月10日

来　源：温州市文化馆

原标题： 温州市文化馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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