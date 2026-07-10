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与台风赛跑！平阳凤卧CEO牵头抢收白芋，8000斤白芋全部外销

平阳融媒 2026-07-10 16:15:46
与台风赛跑！温州平阳凤卧CEO牵头抢收白芋，守住农户钱袋子，8000斤白芋全部外销。

与台风赛跑！温州平阳凤卧CEO牵头抢收白芋，守住农户钱袋子，8000斤白芋全部外销。

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原标题： 与台风赛跑！平阳凤卧CEO牵头抢收白芋，8000斤白芋全部外销

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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