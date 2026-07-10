台风“巴威”逼近！温州提升防台风应急响应为Ⅱ级
温州新闻网 2026-07-10 08:29:00
经会商研判，市防指决定于7月10日08时起将防台风应急响应提升为Ⅱ级。
温州网讯（记者 温婉）记者从温州市防指了解到，今年第9号台风“巴威”最大可能于11日白天掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间在浙江温岭至福建福清一带沿海登陆。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月10日08时起将防台风应急响应提升为Ⅱ级。请各地各有关部门按照市委市政府和市防指部署要求，切实做好台风防御工作。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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