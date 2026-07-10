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温州科技馆临时闭馆通知

温州科技馆 2026-07-10 16:13:20
为切实做好防范应对工作，确保广大游客朋友们的人身安全，温州科技馆将于7月11日（周六）至7月12日（周日）临时闭馆，7月15日（周三）恢复开馆

临时闭馆通知

游客朋友们：

受今年第9号台风“巴威”影响，本周末我市将出现强风暴雨天气。为切实做好防范应对工作，确保广大游客朋友们的人身安全，温州科技馆将于7月11日（周六）至7月12日（周日）临时闭馆，7月15日（周三）恢复开馆。原定所有活动同步取消，由此给您带来的不便，敬请谅解！

温州科技馆

2026年7月10日

来　源：温州科技馆

原标题： 温州科技馆临时闭馆通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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