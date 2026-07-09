台风“巴威”逼近！温州启动防台风Ⅳ级应急响应

温州新闻网 2026-07-09 08:50:00

根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月9日8时启动防台风Ⅳ级应急响应。

温州网7月9日讯（记者 诸葛之伊）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月9日8时启动防台风Ⅳ级应急响应。

据气象部门报告，今年第9号台风“巴威”(超强台风级)今天(9日)5时中心位于温州东南方向约1506公里的洋面上。预计“巴威”将以每小时15-20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。较大可能于11日白天登陆或掠过台湾岛北部沿海，并于11日夜间至12日上午在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆(强台风级或台风级，13~14级，38~45米/秒)，也可能在台湾岛以东洋面北上，之后直接登陆浙江沿海(强台风级，14~15级，42~50米/秒)。

受其影响，9-12日我市有明显的风雨天气。10日夜里我市大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，12日大雨到暴雨。9日夜里温台渔场风力增强至阵风9级，10日增强至11-13级，10日夜里至11日13-15级，12日9-10级。10日起我市沿海海面逐渐增强至阵风9级，夜里快速增强至11-13级，11日继续增强至13-15级，12日9-10级。10日下午东南部沿海平原东北风8-9级，10日夜里继续增强至9-10级，11日全市内陆增强至10-12级，12日偏南风8-10级。

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