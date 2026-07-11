温州日报 2026-07-11 21:50:11

“风雨见担当，老兵践初心。冲锋的身影、坚守的脊梁，从未缺席每一个需要的时刻……”台风“巴威”强势来袭，温州退役军人闻令而动、迅速集结，奋战防汛防台一线。

温州网讯 “风雨见担当，老兵践初心。冲锋的身影、坚守的脊梁，从未缺席每一个需要的时刻……”台风“巴威”强势来袭，温州退役军人闻令而动、迅速集结，奋战防汛防台一线。

“我家就在这里，我不走。”“台风有什么关系，我经历过很多次了，没关系。”“我年纪大了，走不动了。”……龙湾区状元街道岩村山区的养老院内，有57名或患精神疾病或瘫痪卧床的特殊群众。“他们对台风的危害性认识不够、配合度低，且山路崎岖湿滑，脚下步步是险，转移难度极大，但这种关键时刻，我们退役军人不上谁上！”状元街道退役军人服务站紧急集结8名民兵志愿者，赶赴养老院。他们耐心安抚、用温暖的话语消解大家的恐惧与抵触；搀扶抱抬，护持转移至避险安置点。

“一二一，一起抬！”在洞头区下郎村，公路沿线堆积了五六吨毛竹。“堆放的毛竹紧贴道路边线、挤占通行路面，台风过境时极易被狂风卷动、倒伏滚落，会堵塞抢险通道。”于是，退役军人联合村社干部，全力开展占道毛竹专项清障作业。众人随着统一口号同步发力，克服毛竹体量长、重量大、搬运难的问题，历时一个半小时，终于将占道毛竹有序搬运离场。

另外，为最大限度降低台风降雨、大风天气对农作物的损毁风险，文成县巨屿镇退役军人志愿者在11日凌晨4时闻令即动、火速奔赴黄龙村农场，抢收水蜜桃。有人穿梭果树间，采摘枝头成熟饱满的水蜜桃；有人蹲下身子分拣，细致筛选、分类规整果实；有人快速装筐转运，有序堆放、清点整理，用速度抢收硕果，稳稳守住了农户的“丰收果”与“钱袋子”。

各县（市、区）还有许多退役军人志愿服务队组建应急抢险队伍，建立24小时待命机制，全员进入备战状态。有的志愿者深入老旧小区、低洼地段、河道沟渠、危旧房屋等重点区域，开展拉网式排查，重点检查积水点位、排水管网、树木枯枝、广告牌松动等隐患；有的全面清点核查雨衣、救生衣等应急物资，更换过期破损物品；有的同步对抽水泵、应急照明等设备进行调试检修，确保突发险情时可快速投入使用。

来 源：温州日报

原标题： “台风再凶，我们也要挺身而出” ！温州瓯越老兵冲锋防汛防台一线

记者 潘培期 通讯员 邹文娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com