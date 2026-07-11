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台风“巴威”逼近 温州瑞安村民连夜抢收稻谷

学习强国温州平台 2026-07-11 11:20:00
台风“巴威”逼近，为最大限度降低影响、减少粮食损耗，7月9日晚，温州瑞安市马屿镇垟下村村民连夜抢收稻谷。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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