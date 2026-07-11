温州日报 2026-07-11 14:54:00

第9号台风“巴威”不断靠近，乐清区域遭遇外围大风侵袭。7月11日上午9点40分，一辆停放路边车辆被台风折断树枝砸伤车身。接到报案指令后，中华财险温州中支应急查勘人员迅速出发，10点便抵达出险现场开展实地定损。

温州网讯 第9号台风“巴威”不断靠近，乐清区域遭遇外围大风侵袭。7月11日上午9点40分，一辆停放路边车辆被台风折断树枝砸伤车身。接到报案指令后，中华财险温州中支应急查勘人员迅速出发，10点便抵达出险现场开展实地定损。现场启用移动理赔终端同步录入损失信息，落实台风期间“三免”便民政策，无需客户额外提供气象灾害证明、维修发票、驾驶证行驶证等材料，大幅精简提交资料，审批环节全线加急处理。

受损车辆现场，图片由受访者提供。

“台风天不用来回奔波，现场一次性办结，手续简单、到账迅速，服务特别暖心。”11时15分，双方确认定损金额并达成一致，赔款在半小时内直达客户账户，整套查勘赔付流程一气呵成，省去车主多次跑腿、多渠道递交材料的繁琐步骤。

车主对高效便捷的理赔服务给予高度评价。

据中华财险温州中支公司相关负责人表示，全辖现场一站式定损、线上远程视频理赔通道同步畅通。面对台风来势汹汹，接下来将持续提速受灾案件处置，以极速时效、极简流程、暖心服务守护群众车辆财产安全，切实彰显保险行业责任担当。

来 源：温州日报

原标题： 台风天，车辆受损一站式极速理赔！中华财险理赔跑出服务加速度

记者 林迎颖 通讯员 单单

本文转自：温州新闻网 66wz.com