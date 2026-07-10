温州日报 2026-07-10 18:29:00

台风“巴威”持续逼近温州。根据气象部门预测，“巴威”水汽充沛、风力强劲，将带来大范围暴雨和大风天气。

温州网讯 台风“巴威”持续逼近温州。根据气象部门预测，“巴威”水汽充沛、风力强劲，将带来大范围暴雨和大风天气。为减少市民车辆财产损失，鹿城、瓯海、龙湾三区综合行政执法局已相继发布通告，台风预警期间车主临时将车辆停放人行道不予处罚，以人性化举措护航市民防台避险。

各区通告明确，自7月10日8时起至台风警报解除期间，人行道临时违停免于处罚。各区综合行政执法局表示，台风天里人行道违停“免罚”是落实属地防台工作部署，有助于缓解暴雨大风下市民停车避险难题，避免车辆因停放在低洼区域泡水受损。免罚仅针对台风避险刚需临时停放，市民仍需尽量有序停放，远离大树、广告牌、老旧围墙等易倒伏设施。若路面积水严重、道路通行受阻，市民可拨打96310热线求助。

与此同时，执法部门还特别提醒车主，台风暴雨期间城区低洼路段、隧道易积水，停车与出行务必避开上述区域。驾车途经积水路面应减速慢行，留意路面缺失、冲开的井盖，切勿强行涉水通行。广大车主应合理转移车辆至高地或正规停车场，做好车辆防护，密切关注台风预警信息，优先保障自身出行安全，平安度过台风影响时段。

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”逼近，各区出台人性化停车政策

记者 夏婕妤 通讯员 邱明达 林素 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com