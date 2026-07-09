温度新闻客户端 2026-07-09 15:36:51

温州网讯 今年第9号台风“巴威”步步逼近，温州已启动防台风Ⅳ级应急响应，以下景区暂时关闭。

温州景区（景点）暂时关闭情况

鹿城区：江心屿景区、温州朔门古港考古遗址公园已暂时关闭。

瓯海区：温州动物园已暂时关闭。

洞头区：望海楼景区、仙叠岩（大沙岙）景区、半屏山景区、鹿西景区、海霞军事文化园、韭菜岙沙滩、东岙沙滩、中屿景区等全部涉海景区景点已暂时关闭。

乐清市：雁荡山所有景区（灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖）将于7月9日18时起临时关闭。

瑞安市：辖区内A级景区将于7月9日18时起临时暂停对外开放。

永嘉县：辖区内旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）将于7月9日18时起全部临时关闭，暂停开展户外文体和旅游活动。

文成县：刘伯温故里景区、文成铜铃山森林公园景区、伟人像章文化博物馆、刘英纪念馆将于7月9日18时起临时关闭。

平阳县：南麂列岛景区、南麂海洋馆、顺溪知音涧景区、仙宠乐园、杰森的部落·瀑布咖啡、腾蛟数学奥妙馆、苏步青故居、苏步青励志教育馆、中共浙江省一大纪念园、中国工农红军挺进师纪念园等景区及场馆已暂时关闭。

泰顺县：泰顺廊桥文化园、氡泉景区将于7月9日18时起临时关闭。

苍南县：渔寮景区、雾城景区、炎亭景区、海口景区、海螺湾景区五大国有滨海景区已暂时关闭；矾山镇福德湾景区、矾都两馆（矾都奇石馆、矿石馆）、BAC艺术空间、朱程爱国主义教育基地、三条溪村清水营地、312平硐、温州矾矿博物馆、矾都化石馆等景点已暂时关闭。

温州生态园：三垟湿地景区将于7月9日17时起暂时关闭。同时，景区内观光车、画舫船、手划船及水上运动中心等项目，将于7月9日16时起停止运营。

截至7月9日18时，温州全域A级景区关闭。以上景区关闭信息仅供出行参考，各景区开放时间，请以景区官方最新通知为准。台风影响期间，请密切关注天气变化，合理安排行程，注意出行安全。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 台风“巴威”逼近！温州这些景区暂时关闭

本文转自：温州新闻网 66wz.com