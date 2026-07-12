无惧风雨，温州各地干群同心守护全城

温州日报 2026-07-12 09:20:00

温州网讯 14小时、10小时、5小时……台风“巴威”来了。

昨天，在台风登陆的倒计时中，整座温州城都绷紧了弦。

“这样太像作秀了，还是不要拍我了。”在苍南霞关，该镇宣传委员赵蓓蕾摆手躲开采访镜头。通宵转移群众，只睡了两个小时的她动容地说：“哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”

1%，这是风雨逆行者心中绝不肯松动的底线。连日来，这些“赵蓓蕾们”奔走在城市的每个角落，守着村子、护着堤岸，只为在台风袭来的前一刻，将最后的“1%”彻底清零。

放心不下的守护者

“担心家里浸水，一大早又跑回来收拾，还好有他们搭把手。”在平阳县麻步镇西岙村，陈老伯站在屋里，几位村干部正用绳索将桌椅、电器一件件捆牢，喊着号子合力往二楼抬。

一整天，西岙村党支部书记、村委会主任陈阳川都在村里转。远远瞧见这户人家大门敞着，就小跑着赶过来。“全村428人一个不落，都安全转移了。可我还是放心不下，再走几圈看看。”他说。

比起村里的风雨，乐清市南塘镇清阳塘水闸的风浪要猛烈得多，人站在闸边，摇摇晃晃几乎要被掀翻。

这座水闸，是调节南塘镇、清江镇内河水位的重要关口，王善波和同伴24小时宿在这里，守着那片翻涌的潮水。“白天盯，晚上也得盯，潮水涨快了就要马上关闸，不能让海水倒灌进来。”

岸上这般坚守，海上亦是如此。台风逼近，船只早已进港，海面空荡荡的。可被风雨围困的孤岛上，北麂山灯塔的灯光依然亮着。

守护者杜忠良，还待在那里。“航海保障从来不是因为看见船来了才开始，也不会因为船走了就结束，而是一种常态的守护。”这些天，他照常巡检、瞭望，像过去36年里的每一个日夜，在狂风暴雨中竖起一道回家的路标。

而在城市的大街小巷，平日里争分夺秒的“奔跑者”，化身为家园“守护者”：龙湾区星海街道望海社区的快递员和外卖骑手，组成了一支特殊的防台志愿服务队，一路排除隐患，用行动为邻里筑起了安全防线。

爱心接力的逆行者

“找到了！”一声喜悦的呼喊划破夜空。

泰顺的深山里，一位走失两天的老人，终于被热成像无人机发现。老人因体力不支倒在林间，最终在爱心人士和村民们的帮助下被抬下了山。

台风来临前的暗夜，因这群逆行者的守护，添上了温度。

在鹿城区双屿街道，工作人员合力将一名高龄卧床的老人抬下楼，顺利转移进了街道社区卫生服务中心。“没他们帮忙，我们都不知道怎么办。”老人家属林锡英连连道谢。双屿街道办事处副主任林奇说，街道给特殊弱势群众开辟了绿色通道，会优先将他们转移到安全的地方。

泥泞的巡查路上，也藏着动人的温暖。

在瑞安市陶山镇，均岙村党支部书记华标入户排查风险。面对不愿转移的96岁独居阿婆，他没有强硬劝说，而是用方言话家常，一句“你是村里的宝贝”戳中人心，让阿婆笑着答应等子女来转移避险。

“谢谢”“感谢你们”……瓯江上游，风雨渐起，江面翻着白浪。当船只靠岸，53名船员陆续登岸时，一连串的感谢声此起彼伏。考虑到瓯江近80艘船只密集停泊，风险重重，温州海事局逐船排查，紧急撤离船员，牢牢守住瓯江水上防台底线。

“要是年轻点的话，我也抗台去了。”在龙港市第三小学避灾安置点，74岁的老党员杨帮梳孤身一人。这些天，他的儿子与儿媳妇都值守在防台一线。看着身边的逆行者，他也力所能及地帮忙照看乡邻，以另一种方式与大家一起扛过风雨。

知冷知热的暖心者

户外风雨交加，屋内却温情涌动。

昨日凌晨4点，鹿城区的三乐亭公益慈善服务中心已经忙开了。志愿者们陆续到位，洗菜备菜、烹制分装，各环节有条不紊。“今天预计要送出1200份餐食，尽量让转移群众都能吃上热饭、吃饱饭。”三乐亭公益慈善服务中心负责人蒋进福说。

同样的牵挂，也落在瓯海区丽岙街道河头村的避灾安置点里。

在后厨，锅铲碰撞的翻炒声此起彼伏；饭桌上，番茄炒蛋、芹菜墨鱼等热乎菜飘着香气，这处安置点弥漫着一股“家的味道”。

104名基建工人聚在这里有说有笑，享受着空调的惬意。“我们把楼上全部清理干净，搬了两天，炒了十几道热菜，要让这些工友吃得好。”河头村党支部书记张炳顺说。

“进来就凉凉的，心情很愉快，安全感十足。”在洞头的泉丰酒店安置点，村民张女士坦言很心安。酒店总经理刘春霞介绍，酒店已安排60间安置房间，针对行动不便的老人和小孩，将专门提供送餐服务。

几十公里外的山村里，另一场暖心的“定制服务”也在悄然展开——

“现在我们都在喂羊。”在瑞安市高楼镇富裕村海拔680米的老旧房中，村书记杨忠敏在劝离村民时遇到了难题。

原来，林大爷放心不下40多只羊，执意留守。杨忠敏先把羊羔安顿好，再上报镇党委，发动镇村干部预购羊肉，让老人吃下了“定心丸”，当天下午安心到了安置点。

入夜，风雨呼啸。这群默默逆行的守城人，让温州无惧！

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”登陆前，温州各地干群同心守护全城

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com