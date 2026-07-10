温州日报 2026-07-10 08:11:08

“巴威”强度强、范围广、结构紧实，预计将于11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆，届时我市将出现明显的风雨天气。

温州网讯 9号台风“巴威”正步步逼近。昨天下午，市气象台召开新闻发布会，发布台风警报，“巴威”强度强、范围广、结构紧实，预计将于11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆，届时我市将出现明显的风雨天气。

据市气象台监测，“巴威”有三大特点：一是强度强，影响我市时仍为强台风或台风级别；二是范围广，七级风圈半径达500公里；三是结构紧实，风眼清晰，十二级风圈达180公里，一旦正面登陆，降雨集中、破坏力极大。

预计“巴威”将以每小时15至20公里的速度向西北方向移动，11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海，随后向浙闽沿海靠近，预计11日晚上在福建福清至浙江温岭一带登陆。

风的影响方面，我市沿海海面10日起逐渐增强至阵风9级，夜里快速增强至11至13级，11日继续增强至13至15级。内陆地区11日也将增强至8至11级，其中高山和沿海局部可达12至14级。

雨的影响方面，主要影响时段为10日夜里至12日早上。10日夜里有大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。据介绍，全市范围都将受到雨水影响，但南部地区雨量较为集中，预计过程雨量北部100至200毫米、南部200至300毫米，局部可达350至500毫米，个别点甚至达600至800毫米。随着台风进一步登陆北上，北部地区的影响也将逐步加大。

市气象台提醒，此次台风强度强、风力大，破坏力极强，需做好海上和内陆防风工作；同时注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害，提前做好水库纳蓄能力研判和水位管控。

来 源：温州日报

原标题： “巴威”预计明晚在福清至温岭一带登陆

全市范围都将受到雨水影响，南部地区雨量较为集中

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com