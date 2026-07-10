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台风“巴威”或正面袭击浙闽沿海，洞头居民紧急加固玻璃门窗

中国蓝新闻 2026-07-10 15:11:07
台风“巴威”或正面袭击浙闽沿海，7月10日，记者在温州洞头沿海，此刻晴天但风浪很大！沿海居民正在紧急加固玻璃门窗，三角形稳定性，双层加固。

台风“巴威”或正面袭击浙闽沿海，7月10日，记者在温州洞头沿海，此刻晴天但风浪很大！沿海居民正在紧急加固玻璃门窗，三角形稳定性，双层加固。

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原标题： 台风“巴威”或正面袭击浙闽沿海，洞头居民紧急加固玻璃门窗

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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