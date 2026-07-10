温州日报 2026-07-10 21:20:00

第9号台风“巴威”步步逼近，温州全市交通运输系统迅速进入临战状态，全力以赴筑牢防台防汛安全屏障。

温州网讯 第9号台风“巴威”步步逼近，温州全市交通运输系统迅速进入临战状态，全力以赴筑牢防台防汛安全屏障。

货运方面，截至目前，温州全市共储备货运应急车辆154辆，总运力达1260吨。温州市公路与运输管理中心督促全市49家危货运输企业强化在途车辆动态监控，密切跟踪气象变化、科学规划运输路线，确保行车安全。

客运方面，全市客运公交企业严格按照市防指部署，各县（市、区）临水临崖公交及农村客运即日起暂时停运。车辆一键切换为应急模式，运力“整编入列”转运一线，重点保障人员转移疏运任务。其中，洞头迅速统筹调度运力，启动学生分批转运工作。通过启用班线和包车运力，积极对接温州交运集团调配客运大巴，以最大运力保障师生转运需求，实现从学校到茶山高教园区、机场、动车站的“点对点”安全送达。截至当前，已累计发车20余辆次，安全转运师生1300余人次。

机动车维修保障方面，我市组建起防台“巴威”应急救援服务队，重点承担车辆施救、故障车辆拖移、车辆应急抢修等任务。服务队已配齐拖车、抢修工具及安全防护设施，全体队员24小时通讯畅通，确保一旦发生险情能够快速响应，及时处置。

市交通运输行政执法队联合高速交警、高速运营公司对温丽、甬莞等高速沿线以及应急保障基地开展防台隐患排查。市交通运输局供图

公路安全方面，我市聚焦普通国省道“三高”路段、临水临崖、下穿通道、特大桥、特长隧道及历史灾毁点位等关键部位，进行拉网式巡查，发现隐患立即处置。同时，严格落实“五停五断”工作指引，养护工程全面停工。温州高速公路工作人员全面开展防台安全大检查，涵盖桥梁结构、隧道口、边坡、排水渠等多维度、多细节，并对重点路段、高边坡、长大桥隧及互通区域加强巡查。

来 源：温州日报

原标题： 组建机动车维修服务队，停运临水临崖公交！温州全市交通运输系统进入临战状态

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com