温州提升水旱灾害防御(防台)应急响应至Ⅰ级

温州新闻网 2026-07-10 22:11:00

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日21时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅰ级。

温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日21时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅰ级。

今年9号台风“巴威”今天19时位于温州南偏东方向约817公里的洋面上，中心附近最大风力13级，最大可能于11日白天掠过台湾岛北部沿海，并于11日晚上在福建霞浦至浙江玉环一带沿海登陆。

受其影响，10日夜里温州沿海海面风力10-12级，11日13-15级，11-12日我市有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨，防汛防台形势严峻。

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