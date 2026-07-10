温州提升水旱灾害防御(防台)应急响应至Ⅰ级
温州新闻网 2026-07-10 22:11:00
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日21时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅰ级。
温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月10日21时将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅰ级。
今年9号台风“巴威”今天19时位于温州南偏东方向约817公里的洋面上，中心附近最大风力13级，最大可能于11日白天掠过台湾岛北部沿海，并于11日晚上在福建霞浦至浙江玉环一带沿海登陆。
受其影响，10日夜里温州沿海海面风力10-12级，11日13-15级，11-12日我市有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨，防汛防台形势严峻。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
科学调度腾库容 温州全市大中型水库累计预泄1.19亿立方米社会07-10
-
温州商超备货量足价稳社会07-10
-
停车楼一“位”难求 爱车台风天如何避险社会07-10
-
“巴威”逼近 你家窗户扛得住吗？专家支招社会07-10
-
“巴威”来袭 温州全市赛事一律暂停 体育场馆暂停开放社会07-10
-
飞机系留围界加固 温州机场全力迎战“巴威”社会07-10
-
“村自为战”加强“最后一公里” 永嘉巽宅防御举措落实到户到人社会07-10
-
记者蹲点无信号灯斑马线，观察文明交通新变化社会07-10
-
抽一管血就能测老年痴呆 温州多家医院已运用该筛查手段为高风险人群赢得“黄金”干预时机社会07-10
-
A股上半年成交超317万亿元创纪录 你在股市里赚钱了吗？经济07-10