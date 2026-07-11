温州日报 2026-07-11 22:46:55

11日，当今年第9号台风“巴威”带来的风雨已经影响鹿城区，一场与暴雨赛跑、与山洪竞速的防汛避险攻坚战开始打响。该区争分夺秒入户动员，短短8小时内完成当地西部山区两个自然村群众撤离，实现应转尽转、不漏一人。

温州网讯 11日，当今年第9号台风“巴威”带来的风雨已经影响鹿城区，一场与暴雨赛跑、与山洪竞速的防汛避险攻坚战开始打响。该区争分夺秒入户动员，短短8小时内完成当地西部山区两个自然村群众撤离，实现应转尽转、不漏一人。

连日来，仰义街道出现持续性降水。根据省气象台预报，7月11日8时至7月12日8时，鹿城山洪灾害发生可能性极大。该区随即启动山洪灾害红色预警，第一时间组织专家开展综合研判。经评估，仰义街道陈村村潘坑、范桥两个靠山临坡自然村地质条件脆弱，属于山洪地质灾害高危隐患点位，随时可能发生突发性险情。

为提前避险、前置防线，当天早晨，上述两个片区果断启动紧急避险转移。应急转移力量全员集结、火速就位，一线干部靠前坐镇、现场调度，快速组建6支专项转移专班，村干部、网格员、民警、民兵等工作人员联动编组、分片包干。风雨中，工作人员挨家挨户敲门、逐房逐人排查，督促引导群众快速收拾物资、有序撤离，杜绝侥幸留守，全力推进转移工作清零见底。

同时，机动巡查力量不间断穿梭在山间道路、溪流沟渠旁，实时紧盯水情、雨情、山体细微变化，动态排查隐患险情。两个片区所有出入口全面封闭值守，严防人员折返、车辆误入危险区域。村居各处应急喇叭持续循环播报紧急转移通知，响亮的预警声回荡在村落街巷，确保避险指令户户入耳、人人知晓。针对村内高龄老人、残障人士、病患等行动不便的特殊群体，工作人员全程陪护，现场紧急调配担架，第一时间将特殊群体送至医院开展健康监测。

经过集中攻坚，当天下午此次高危区域紧急转移工作圆满收官。其中，部分群众统一进驻临时安置点，其余群众全部通过投亲靠友方式分流安置，逐一落实跟踪回访、动态管控，确保群众安置稳妥、安心避险。

来 源：温州日报

原标题： 山洪灾害红色预警启动后，鹿城8小时紧急转移两村人

记者 张睿 通讯员 施晴雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com