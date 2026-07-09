台风“巴威”逼近，温州园博园7月10日17时起临时闭园

温州新闻网 2026-07-09 21:24:32

温州网讯（记者 温婉）受今年第9号台风“巴威”影响，温州将迎来强风雨天气。为筑牢安全防线，保障入园游客人身安全，温州园博园发布临时闭园通告，园区将于2026年7月10日17时起暂停对外开放。

闭园期间，园内观光车、游船等游乐配套设施全部停运，园区内商户门店也将同步停止营业。恢复开放时间将根据台风动态和天气情况另行通知，市民与游客可通过 “温州园博园”微信小程序、“温州园博会”官方公众号获取最新信息。

园区方面提醒，请已预约或计划前来游览的游客及时调整行程安排，避免跑空。如有疑问或需要帮助，请联系园区服务热线：0577-88850888。

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