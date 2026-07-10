抢收700多亩早稻，鹿城七都前沙村田间上演“与台风赛跑”
温州网讯 7月10日上午，鹿城区七都街道前沙村的连片稻田里，三台收割机仍在来回穿梭，饱满的稻穗顺着传送带涌入运粮车，刚割下的早稻带着新鲜的稻香，正被紧急运往烘干点。台风“巴威”正在逼近，当地种粮大户和村干部正攥紧时间，在风雨到来前为700多亩待收早稻抢出“安全窗”。
记者了解到，7月8日该村的抢收早稻行动正式启动后，3台收割机每天18个小时轮班作业，稻田里从每天清晨6时到深夜12时始终响着轰鸣声。截至7月10日中午12时，已有400多亩早稻顺利完成收割，近六成稻子脱离了倒伏泡水的风险。“刚收下来的稻谷含水量高，闷在堆里几小时就会发热发芽，一刻都等不得。”前沙村党支部书记黄时斌介绍，原本计划就近运到七都街道吟州村的工厂烘干，可测算后发现产能跟不上抢收速度，村干部当即帮助农户一起协调路线，将部分稻谷紧急转运至乐清的烘干点，确保每一粒抢下来的稻谷都能第一时间脱水入库。
抢收的同时，前沙村也在同步铺开防台防汛工作。村干部逐户上门提醒周边农户做好田间排水，帮忙转移堆放在田埂边的农机具和农资，清理通村道路上乱停的车辆、占道的杂物，打通抢收运输的“绿色通道”，避免运粮车被堵在半路耽误时间。
另外，记者了解到，七都街道的吟州村、老涂村等村社也在积极抢收早稻中。
来 源：温州晚报
记者 陈培培 照片由七都街道提供
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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