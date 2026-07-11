“巴威”将于12日凌晨在瑞安至温岭一带沿海登陆

温州气象 2026-07-11 14:36:29

今年第9号台风“巴威”（强台风级）的中心今天（11日）9时位于温州东南方向约490公里的洋面上，即北纬25.2度、东经124.5度，中心附近最大风力有14级，中心最低气压为950百帕，七级风圈半径480～500公里，十级风圈半径280～350公里，十二级风圈半径110～120公里。

预计，“巴威”将以每小时30～35公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大，逐渐向浙江沿海靠近，将于12日凌晨在瑞安至温岭一带沿海登陆（强台风级或台风级，13～14级，38～45米/秒），登陆后向西北转偏北方向移动，强度逐渐减弱。

来 源：温州气象

原标题： “巴威”紧急警报，预计登陆时间和地点已更新~

本文转自：温州新闻网 66wz.com