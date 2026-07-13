温州晚报 2026-07-13 08:31:47

昨天上午，永嘉辖区江面一艘运沙船突发故障失控，船员被困江中危船之上。永嘉消防闻警而动、快速处置。

温州网讯 昨天上午，永嘉辖区江面一艘运沙船突发故障失控，船员被困江中危船之上。永嘉消防闻警而动、快速处置。

7月12日10时46分，永嘉县消防救援局分指挥中心接到群众报警，辖区江面一艘运沙船在江中失去动力，船上人员被困，急需救援。

接警后，指挥中心立即调派南城、瓯北两支消防救援站力量赶赴现场。消防人员发现，受台风强降雨影响，江面水流湍急、水势汹涌。涉事运沙船航行途中突发动力故障，船体完全失控，更为危急的是，船只船锚同步出现故障无法正常下锚固定。

失控船只在急流冲击下随波晃动，随时可能被江水冲向下游，存在撞击桥梁、倾覆沉没的重大风险，现场形势十分紧急。

结合江面风大水急、船体失控、险情瞬息万变的现场特点，指挥员快速研判风险态势，当即成立党员突击小组，精准制订绳索固定、人员转移的救援方案，即刻投入抢险作业。

为牢牢稳住危船、杜绝漂移撞击风险，消防救援人员果断取用船上缆绳，将绳体牢牢固定在岸边粗壮的树木上，为失控船只搭建起稳固的临时锚点，成功锁定船体位置。

船体稳定后，救援人员立即开展人员转移工作。在消防队员的全程保护和引导下，被困船员依托安全绳索平稳转移至救援冲锋舟内，全程高效、有序、安全。

经过消防人员快速、专业的应急处置，此次江面险情成功化解，被困船员全部平安获救，救援过程未造成人员伤亡。目前，现场后续安全处置工作已全部完成。

来 源：温州晚报

原标题： 风雨中的“生命绳” 永嘉消防紧急营救失控被困运沙船船员

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com