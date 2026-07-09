珊溪水库、泽雅水库、百丈漈水库科学预泄，全力迎战台风“巴威”

温州新闻网 2026-07-09 17:19:00

温州网讯 7月9日，为提前腾空防洪库容，抵御台风“巴威”带来的强降雨，公用集团下属的珊溪水库、泽雅水库、百丈漈水库相继开启闸门预泄腾库容。

当天上午，珊溪公司（原水板块）结合气象预报及水情研判，安排珊溪电厂抢抓当前窗口期消落库水位，电厂4台发电机组全部满负荷运行，全力发电降低水位。早上10时，珊溪水库依次开启2#、4#闸门平稳泄洪，下泄总流量200m3/s。随着台风“巴威”的临近，珊溪电厂将继续通过发电泄洪双管齐下，最大限度腾出防洪库容，发挥水库拦洪、削峰、错峰能力，提前做好防台防汛准备。

与此同时，为腾出更多防洪库容，当天早上10时，泽雅水库也开闸泄洪，泄洪流量为20m³/s，比批复的控运计划最低起调水位98米多腾出约140万立方米库容。为后续降水，有效拦蓄上游洪水、削减洪峰流量做充分的准备。

百丈漈水库自7月3日发布“巴威”台风预警就立即启动发电预泄工作，截至9日上午10时，累计完成预泄总量562万立方米，现阶段百丈漈水库运行平稳，按照温州市水利局调度令，百丈漈电厂在7月9日上午10:30开闸泄洪，下泄流量为30立方米每秒，按照7月12日台风登陆来计算，百丈漈水库能再腾出550万立方米的防洪库容，全力保障“巴威”台风安全过境。

截至目前，珊溪公司（原水板块）切实抓好防汛防台各项工作，严格执行24小时值班制度，加强对水库大坝、泄洪闸门、机电设备等关键设施的巡察，并实时监测水情、雨情、坝体工况及机组运行状态，逐一排查安全隐患，并持续跟踪台风动态，根据水雨情实时调整调度方案，落实落细各项防台措施，全力保障下游区域安全度汛及供水供电平稳。

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