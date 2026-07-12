央视新闻 2026-07-12 00:16:53

今年第9号台风“巴威”（台风级）的中心已于12日0时前后在浙江省温州乐清市清江镇沿海再次登陆。登陆时中心附近最大风力有13级（38米/秒），中心最低气压960百帕。

来 源：央视新闻

原标题： 台风“巴威”在温州乐清二次登陆！

本文转自：温州新闻网 66wz.com