温州日报 2026-07-10 08:11:07

对温州而言，防台从来不是“等一等、看一看”的选择题，而是必须从最坏处着眼、向最好处努力的生命题。

温州网讯 “巴威”还在海上，但风险已经压到眼前。中央气象台7月9日发布台风橙色预警，台风“巴威”预计将于11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆。

眼下越是晴热，越不能让思想“降级”。对温州而言，防台从来不是“等一等、看一看”的选择题，而是必须从最坏处着眼、向最好处努力的生命题。

历史一再说明，台风真正可怕的地方，不只在登陆点，而在风、雨、潮、洪、涝、地质灾害的连锁反应。

“凡事预则立，不预则废。”当前最重要的，是以底线思维、极限思维做好最充分准备。底线思维，就是宁可把风险估计得更充分一些，把预案执行得更靠前一些；极限思维，就是立足超强台风正面登陆、风雨潮叠加、局部断水断电断路等最不利场景，把每一个薄弱点提前想透、查清、补牢。

对各级干部而言，防台工作越到最后关头，越要具体再具体。江河海塘、病险水库、地质灾害易发区、小流域山洪、涉海涉渔、建筑工地、危旧房、地下空间、城市低洼易涝点，都要再排查、再加固、再确认；防汛物资是否到位，应急队伍能否拉得出，避灾安置点能否用得上，老弱病残等重点人员是否摸清底数，过去没有真正启用过的预案是否经得起实战检验，都要趁台风到来前的窗口期一项一项落细。

对市民而言，底线思维、极限思维同样适用。所谓底线，就是先把自己和家人的安全放在第一位；所谓极限，就是把最坏情况想在前面，提前做好断电、积水、交通受阻等准备。台风天不逞强、不围观、不冒险，就是对自己负责，也是对城市防台大局负责。

宁可十防九空，不可失防万一。台风会不会正面影响温州尚不可知，但我们能不能做好万全的准备，取决于此时此刻的行动。把“万一”当“一万”来防，把最坏情况想在前面，把最实措施落到一线，才是对城市负责、对人民群众生命财产安全负责。

来 源：温州日报

原标题： 把防台准备做在风雨到来之前

记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com