温州日报 2026-07-13 08:31:46

7月12日，受台风“巴威”影响，乐清老城区河水水位暴涨，西门片区多条主干道积水成片，最深积水超70厘米，不少路段积水没过膝盖，车辆不敢通行、居民出门受阻。

温州网讯 “希望水快点排掉，路早点通。”家住乐清市建设西路的张女士看着一辆辆排涝车、救援车陆续开进西新路，眼里充满了期盼。7月12日，受台风“巴威”影响，乐清老城区河水水位暴涨，西门片区多条主干道积水成片，最深积水超70厘米，不少路段积水没过膝盖，车辆不敢通行、居民出门受阻。

“楼下马路全是水，根本没法走路。”同样居住在附近的胡先生表示，清晨出门一看，家门口的马路一片汪洋，行人只能小心翼翼蹚水走，他赶紧下楼查看爱车，幸好自家位置地势偏高，车辆没有泡水，悬着的心才放下。

面对突如其来的大面积积水，乐清水务迅速响应。排水分公司经理孔一瑾彻夜驻守防汛指挥部，紧盯城区各个积水点位实时动态。屏幕上水位数据不停跳动，哪里积水上涨、哪里需要增援，他一目了然。

“西新路、汇丰路附近积水最严重，马上增派龙吸水过去！”“胜利路、旭阳路下穿继续加派设备！”风雨期间，他电话调度不停，根据实时水情灵活调配12支抢险队伍，精准补位各个涝点，确保每一处险情都有人盯、有人管、有人抢。

在统筹调度全局的同时，他也第一时间赶到积水严重的西门、旭阳高架桥一带现场勘察。面对河水倒灌、积水难排的棘手情况，他和一线队员现场商量排涝方案，根据道路走向、积水深浅、河道位置，现场定排水路线、定设备点位，哪里排水快、怎么排最有效，他都安排得清清楚楚，既当“总指挥”，又当“一线抢险员”。

在西门排涝现场，乐清水务用上了防汛“硬核神器”——一台子母式履带龙吸水抢险车。该设备于2023年投入使用，每小时最大抽水量达1500立方米。和普通抽水机不一样，它自带履带底盘，不怕深水、不怕淤泥、不怕烂路，人走不进去的深水区，它可以遥控开进作业。

针对西门河水倒灌、积水排不出去的难题，工作人员将龙吸水设备全部就位，通过管道直接把路面积水抽排回银溪河道，从根源上解决积水淤积问题。

为加快退水速度，乐清水务紧急集结40名抢险人员、5台排涝车辆全线驰援。大家分工明确、全力抢排：机器不停抽水，人员沿路巡查，清理落叶、垃圾、漂浮杂物，疏通被堵住的窨井盖，避免排水口堵塞拖慢排涝进度。

“15时许，华兴路和乐湖路路口已经完成排涝。”“16时，西新路完成排涝。”经过连续10个多小时不间断奋战，西门片区积水一点点退去，路面逐渐露出原貌，居民出行、车辆通行开始恢复正常。

截至当日18时，乐清城区主干道积水排涝处置工作已全面完成。

来 源：温州日报

原标题： 全力打通民生通道 乐清水务10小时奋战退去漫街大水

记者 程源 通讯员 杨海虹 叶婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com