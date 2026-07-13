温州日报 2026-07-13 08:31:57

受今年第9号台风“巴威”影响，温州多地出现狂风暴雨，温州园博园也经受了强风降雨考验。

温州网讯 受今年第9号台风“巴威”影响，温州多地出现狂风暴雨，温州园博园也经受了强风降雨考验。得益于园区提前部署、严密防控，此次台风未造成人员伤亡、设施设备损坏以及重大财产损失，园区2万多株苗木整体安全，仅58棵树木倒伏。目前园区正全力开展清障与苗木修复，力争本周二前恢复开园。

7月12日6时许，风雨强度逐渐减弱，园区迅速启动抢修工作。工作人员实地排查安全隐患，开展道路清障、断枝和落叶清理作业；7时许，施工队伍陆续进场，对倒伏树木开展修枝剪叶、树根消毒等专业技术处理，有序推进养护与恢复工作。

12日下午，记者通过园区“云上园博”数字管理平台实时监控看到，园内总体情况良好。主干道路已基本清理完毕，无明显断枝落叶，倒伏的树木大多已被工作人员归置到路边草坪上。在北园的国内城市展园道路两旁，倒伏的树木相对较多；南园的葳蕤馆附近也有少量树木受损。

“经全面核查确认，温州园博园施工质量经受住了此次台风考验，无设施设备损坏，58棵倒伏的树木以无患子、榉树为多。”温州园博园建设开发有限公司董事长梅争慧表示，此次台风影响整体可控，得益于前期充分准备。台风来临前，温州园博园强化组织统筹，前置应急力量，全面排查各类安全隐患，严格落实闭环管控。园区对各主要绿化区域重点树木进行加固处理，最大限度保护苗木安全，同时严格落实24小时现场值守制度，全力筑牢了防汛抗台安全防线。当前园区正争分夺秒、平稳有序开展清理工作，力争在周二前让园博园恢复恢复到最佳状态，以安全、整洁、优美的环境迎接广大游客。

来 源：温州日报

原标题： 温州园博园抗住了“巴威”的狂风暴雨 全力抢修力争周二恢复开园

作者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com