温州机场 2026-07-11 22:56:05

受今年第9号台风“巴威”影响，截至7月11日22:00，7月12日温州机场取消航班预计共122架次，其中进港53架次，出港69架次。具体航班取消情况如下：

进港航班

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

出港航班

*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。

请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：

或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。

温馨提示：

1.台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。

2.已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。

3.办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。

4.恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。

来 源：温州机场

原标题： 最新！受台风影响，7月12日温州机场航班取消情况，看这→

本文转自：温州新闻网 66wz.com