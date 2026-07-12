温州市区公交线路恢复运营
温州交运 2026-07-12 18:36:27
温州市交通运输集团辖属承运的市区公交线路即时起全面性开展恢复运营（如因特殊区域或路段因素无法恢复原线路通行，另行发布临时调整通告）
最新消息，市防指决定于7月12日16时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。温州市交通运输集团辖属承运的市区公交线路即时起全面性开展恢复运营（如因特殊区域或路段因素无法恢复原线路通行，另行发布临时调整通告）。
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原标题： 温州市区公交线路恢复运营
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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