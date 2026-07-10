正在阅读：3台风逼近，温州朔门古港考古遗址公园2000余沙袋、防水布、抽水泵齐上阵护遗址

台风逼近，温州朔门古港考古遗址公园2000余沙袋、防水布、抽水泵齐上阵护遗址

温州市新闻传媒中心 2026-07-10 18:29:05
台风“巴威”逼近，温州朔门古港考古遗址公园全力守护千年遗迹，2000余沙袋、防水布、抽水泵齐上阵护遗址。

台风“巴威”逼近，温州朔门古港考古遗址公园全力守护千年遗迹，2000余沙袋、防水布、抽水泵齐上阵护遗址。

来　源：温州市新闻传媒中心

原标题： 台风逼近，温州朔门古港考古遗址公园2000余沙袋、防水布、抽水泵齐上阵护遗址

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11