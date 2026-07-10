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“巴威”逐渐发威，苍南金乡石砰港口掀起大浪，168海岸线网红咖啡馆焊封落地窗

温度新闻 2026-07-10 18:26:51
记者直击！台风“巴威”逐渐发威，苍南金乡石砰港口掀起大浪，168海岸线网红咖啡馆焊封落地窗。

记者直击！台风“巴威”逐渐发威，苍南金乡石砰港口掀起大浪，168海岸线网红咖啡馆焊封落地窗。

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原标题： “巴威”逐渐发威，苍南金乡石砰港口掀起大浪，168海岸线网红咖啡馆焊封落地窗

记者 刘曜 尤豆豆 陈耸 通讯员 薛光浦

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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