温州日报 2026-07-11 23:51:12

温州网讯 受台风“巴威” 影响，今天（7月11日）下午，龙湾区永中街道风雨骤增。孙垟老村的狭窄巷弄里，一幕转移场景格外暖心：身穿雨衣的街道党建统领办公室工作人员徐盛俯身背起一名85岁高龄老人，身旁同事紧紧撑着雨伞，伞面全程倾向老人，一行人踩着湿滑积水的路面，步行十余分钟将老人安全护送至附近避灾安置点。

据悉，这名老人为贵州籍，常年居住在孙垟老村。此前街道工作人员十余次上门走访，因老人家属平日在厂区务工、家中常无人应答，加之老人听不懂普通话、语言沟通不畅，始终未能当面落实转移事宜。为确保应转尽转、不漏一人，工作人员持续错峰上门跟进，终于在当日傍晚见到老人家属，得知老人腿脚不便，无法长时间自主步行前往安置点。

此时室外风雨愈发猛烈，老村内巷弄狭窄，车辆无法直达老人住处。徐盛当即俯身背起老人，在同事撑伞护送下走向安置点。作为一名退伍军人，徐盛已在永中街道工作四年，他告诉记者：“当时没想太多，雨大风急，老人走不了路，背上她尽快转移到安全地方最要紧，这都是我们基层干部该做的事。”

记者从永中街道了解到，孙垟老村涉及转移群众400余人，其中以外来务工人员居多。自台风防御工作启动以来，街道坚持党建统领，组织力量“广撒网”逐户排查，压细压实转移避险各项举措。目前各避灾安置点物资配备充足，可为已转移群众提供基本生活保障。

来 源：温州日报

原标题： 风雨躬身护平安！龙湾永中街道干部背送高龄老人安全转移

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com