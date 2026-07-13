清理家园、补救农田……8小时直击灾后楠溪

温州日报 2026-07-13 08:31:56

楠溪江受困，但重整家园的希望比洪水来得快。记者直击灾后现场，政府和民间合力救援，家园清理、环境消杀、农田补救……各项工作有条不紊地展开。

温州网讯 黎明前，洪水漫进村子，楠溪两岸，大伙的心都揪了起来。

7月11日23时20分，今年第9号台风“巴威”在台州玉环登陆。仅40分钟后，“巴威”又在乐清清江镇二次登陆。“巴威”裹挟狂风暴雨，云岭中堡单点雨量达472.5毫米，居全省第一，楠溪江水位暴涨，今年第1号洪水袭来。

天亮时，万幸无一人伤亡！楠溪江受困，但重整家园的希望比洪水来得快。记者直击灾后现场，政府和民间合力救援，家园清理、环境消杀、农田补救……各项工作有条不紊地展开。

家门口成汪洋

“120”救护车在洪水中等救援

上午9时，诸永高速封道。记者一行从永嘉县城上塘出发，行至石介下高架桥，洪水淹没农田，只露出树梢。

车辆行至敬仁村，便无法前行。积水阻断前路，村旁的S223省道封闭。一辆救援冲锋舟和一辆救援车冲进积水路面，消失在浑水中。

约半个小时后，救援人员回来了。参与救援的陈光算讲述了刚才的经过：“在S223省道往沙头方向，一辆120救护车被困深水区，车上有病人，需要紧急转移。”他们开着救援车冲进去，水最浅的地方已没过膝盖，深的地方没过大腿。病人被紧急送往沙头镇卫生院，待水势稍退后转送至温州医院。

除了这辆120救护车，救援队和永嘉消防人员还成功救出3名被困村民。

“哪里接到险情，我们都第一时间冲过去，平安地把群众救出来。”永嘉县平安蓝天应急救援服务中心队长胡九凡介绍，30多人的队伍，分成3组，此次“抗台”24小时待命。

敬仁村党支部书记林锡铅站在村口，声音沙哑。他正带着十多名村干部清理村道上倒伏的树木，排查电线隐患。“我们村地势低，夜里水从江边漫上来，速度非常快。”林锡铅说，村内低洼处的几处房屋进水，全村900多亩农田全部受灾。

村民李永和站在自家门口，沉默良久。他种了20亩农田，秋葵、玉米、西瓜正值收获期。台风来临前，属地政府通知提前抢收，前一天下午他还忙着抢收。“幸亏收了大部分，不然全泡汤了。”李永和和妻子满是心疼。

村子对面，省道路面和楠溪江下游水面连成一体，水面浑浊发黄。救援车和冲锋舟停在村口，随时准备救援。

超千人提前整村转移

水退人进烟火气重生

临近中午，诸永高速解封。记者绕开受阻的省道，从高速来到枫林镇江枫村。

“农田颗粒无收，但还好没有人员伤亡。台风来之前，全村人员都转移了。”江枫村党总支书记、村委会主任周寿国介绍，该村户籍人口1854人，地处楠溪江中游，是全镇最低洼地带，历来是防汛抗台的重中之重。台风来临前，当地县、镇、村都高度警惕，第一时间部署整村转移预案。

村里留守老人多，有人抱有侥幸心理，有人担心家中财物受损，不愿离开。周寿国带领村干部挨家挨户敲门，一遍遍做思想工作。年过七旬的独居老人周大爷，起初任凭如何劝说都不愿离家。周寿国先后三次登门，陪老人拉家常，慢慢讲清利害。老人终于被他的真诚打动，握着周寿国的手说：“周书记，你比我的亲人还想得周到，我跟你走。”

针对个别困难家庭提出的转移财物请求，村“两委”逐一记录，逐户落实。台风影响之前，全村人有的投靠亲友，还有200多位村民被安置在枫林镇中心小学，应转尽转，不落一人。

7月12日凌晨，楠溪江水位持续上涨，倒灌入村，村内最深处积水近一层楼高。周寿国又带着村“两委”成员，挨家挨户排查，防止有人回村，确保村内无人，他们直到凌晨2点才撤离。

记者抵达江枫村时，洪水已经退去，路面上仍有淤泥堆积。周寿国正带着村“两委”干部清淤、消杀。“积水退到哪里，消杀就跟到哪里。”周寿国一边指挥清淤，一边安排人手清理村道。电力抢险人员也在同步作业。

村民们陆续返回家中，拿起扫帚和水管冲洗房屋。“先将就吃一口，把家里清理干净再说。”午饭时间，村民周星真在自家门口，手里端着一碗泡面：“我们村经常淹，这次大家提前准备充分，心里有预期。”

而在村外，当天下午3时多，大棚基地还泡在水里，塑料大棚被吹飞。江枫村是温州市重要的蔬菜生产基地之一，全村以大棚蔬菜种植为主，主要种植茄子和玉米，供应温州及周边市场。5000亩蔬菜基地此番遭受重创。

水稻保险2小时到账

洪水不退干部不退

此次台风“巴威”带来的强降水，导致楠溪江沿线低洼地带8个镇街42个村社出现道路受淹，部分低洼地段的房屋受淹，山区多处道路发生坍塌，多地农田受灾。

当天上午，碧莲镇碧郑线K0+500路段发生边坡塌方，土石方量约50立方米。永嘉县交通运输局工作人员第一时间赶赴现场，开展清理作业，保障通行。

在东城街道渭石村，永嘉县水稻种植大户孙海滨承包的300多亩水稻受灾。此前，合作社刚抢收90多亩。永嘉全县早稻受灾面积超3000亩，7月11日晚，全市首笔台风“巴威”政策性水稻保险理赔款到账。孙海滨报险仅2小时，25900元预赔款就打入他的账户。

返程途中，记者经过永嘉县东城街道峙口社区溪头村。当天上午，楠溪江水倒灌，村内道路积水一度深达半米多。下午4时，村内低洼路段积水尚未排空，陆续有车辆前往。溪头村经合社副理事长黄希卯正和几位村干部在路边值守。他扯着嗓子朝过往车辆喊：“前方路面积水还深，往这边绕，不要冒险蹚过去！”

随着台风远离，永嘉降雨量减少，水位快速下降。但洪水退去不等于危险解除。强降雨过后山区土壤水分饱和，极易引发山体滑坡等次生灾害，考验还在。

“守了两夜，都不敢合眼，这是责任。”问及累不累，黄希卯说：“洪水不退，我不退。”楠溪江奔流不息，历经狂风暴雨。风雨过后，有无数的基层一线工作人员，像黄希卯一样，还在坚守，在坚守中让日子重新长出根来。

来 源：温州日报

原标题： “巴威”过境，楠溪江水位暴涨，两岸部分村庄受灾。昨天，人们忙着清理家园、补救农田……

8小时直击灾后楠溪

记者 金朝丹 通讯员 卢博 张诚

本文转自：温州新闻网 66wz.com