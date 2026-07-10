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平阳严阵以待 全力筑牢防台安全防线

平阳融媒 2026-07-10 15:11:08
迎战台风“巴威”，平阳发布台风蓝色预警，各乡镇部署安置避灾点，清点应急物资，隐患点摸排，严阵以待，全力筑牢防台安全防线。

迎战台风“巴威”，平阳发布台风蓝色预警，各乡镇部署安置避灾点，清点应急物资，隐患点摸排，严阵以待，全力筑牢防台安全防线。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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