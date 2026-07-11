永嘉：暖心转移山区安置养老机构老人
温州日报 2026-07-11 21:52:34
7月11日上午，面对强势逼近的台风“巴威”，永嘉县鹤盛镇西源养老院开展人员转移安置工作，将院内部分老人有序转移至温州绿康楠溪家园临时安置，全方位保障老人台风期间居住安全。
温州网讯 7月11日上午，面对强势逼近的台风“巴威”，永嘉县鹤盛镇西源养老院开展人员转移安置工作，将院内部分老人有序转移至温州绿康楠溪家园临时安置，全方位保障老人台风期间居住安全。
鹤盛镇西源养老院副院长谷岩海介绍，该院紧邻溪边，台风过境期间存在极大安全隐患。针对院内老人安置情况，部分老人已由家属接回避险，另有部分老人因家属在外务工，无法及时到场接送。为保障这部分独居、留守老人的安全，该院将其转移至温州绿康楠溪家园临时居住，待台风预警解除、风险完全消除后，再统一接回原养老院。
“我们听从民政部门统一调度，全力承接后续老人安置工作。”温州绿康楠溪家园院长潘小冬介绍，接到安置任务后，院区第一时间开辟专属安置楼层，连夜完成床位整理、环境卫生清扫、洗漱及生活用品配备等各项准备工作，为转移老人打造整洁、舒适、安全的居住环境，静待老人入住。当天上午10时许，来自鹤盛镇的5名老人及2名护理人员顺利入住。
来 源：温州日报
原标题： 永嘉：暖心转移山区安置养老机构老人
记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵 摄影 陈胜豪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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