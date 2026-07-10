温州日报 2026-07-10 21:02:53

7月10日，市委副书记、市长张文杰检查并调度9号台风“巴威”防御工作。

7月10日，市委副书记、市长张文杰检查并调度9号台风“巴威”防御工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，认真落实省委省政府部署要求，强化底线思维、极限思维，立足最不利情况，做好最充分准备，众志成城打好防汛防台大仗硬仗主动仗，全力保障人民群众生命财产安全。

张文杰在苍南县金乡镇避灾安置点了解情况。

在苍南县金乡镇第二小学教育集团梅峰校区，张文杰实地察看避灾安置点生活设施、物资储备等情况，强调要加强精细管理、暖心服务，强化各方面保障，落实安全防范措施，让转移群众安心避灾。在苍南县海塘安澜工程（北片）金乡镇石砰段，张文杰细致检查重点防洪工程的防台准备情况，强调要充分考虑各种极端情况与各类潜在风险，提前落实针对性防御措施，坚决守牢安全底线。

在市防汛防台抗旱指挥部调度全市台风防御工作时，张文杰强调，要始终把人的安全放在首位，按照“对图标村、对村标户、对户定人、对人定位”的策略，闭环抓好人员转移避险，做到“应转尽转、能早则早，守点守人、管进管出”。要抢抓台风登陆前的最后窗口期，紧盯山塘水库、海塘堤防、小流域山洪、地质灾害隐患点、城乡危旧房、低洼易涝区、在建工地等防御重点，开展地毯式、滚动式排查整治，推动风险全面起底、隐患动态清零。要密切关注雨情、水情、汛情变化，综合考虑库、堤、闸、坝、水、道、时等因素，加强科学调度，确保调蓄精准、运行安全。要扎实做好应急救援准备，提前预置抢险救援力量和物资装备，确保关键时刻顶得上、拿得出、能管用。要全面落实“县领导包乡、乡领导包村、村干部包户到人”包保责任制，严格执行24小时值班和领导带班制度，层层压实工作责任，织牢织密防汛防台坚固防线。

市领导李宁、张洪国、李坚、崔波等参加检查或会议。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰检查并调度9号台风“巴威”防御工作 众志成城打好防汛防台大仗硬仗主动仗

记者：缪眎眎 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com