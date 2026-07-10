温州日报 2026-07-10 08:11:07

昨天下午，省委省政府召开防汛防台视频调度会，视频连线我市听取9号台风“巴威”防御应对工作情况。

温州网讯 昨天下午，省委省政府召开防汛防台视频调度会，视频连线我市听取9号台风“巴威”防御应对工作情况。会后，省委常委、市委书记张振丰在市防汛防台抗旱指挥部召开续会，对全市防汛防台重点工作再部署、再落实。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照全省视频调度会部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，坚持“人民至上、生命至上”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，把防汛防台作为当前压倒一切的任务，落实落细“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，坚决打赢防汛防台硬仗大仗主动仗，切实守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

会议视频连线各县（市、区）和温州海经区，对做好台风防御应对工作进行再部署、再落实。

张振丰强调，要把人员安全摆在首要位置，做好大规模人员转移准备。重点要备足安全避灾场所，细化落实应急生活物资，强化避灾安置点建筑、消防、设施安全保障，做好服务管理和情绪疏导，确保群众住得下、住得安。要安全有序组织人员转移，紧盯重点区域全面摸清地质灾害隐患点周边住户、海上作业人员、危旧房住户、在建工地工棚人员等重点对象，动态完善扩面转移方案，做到不漏一户、不落一人。要坚决果断执行转移指令，细化转移条件、范围、时序、路线、车辆等方案，做好孤寡老人、留守儿童、病残人士等特殊群体服务保障。

张振丰强调，要动态清零风险，按照超强台风正面登陆的极端场景，聚焦海上防风防潮、山区防雨防洪、城区防涝防风等重点任务和旅游景区、道路交通等重点部位，全面抓好各领域灾情推演，滚动扩面排查整治各类已知风险和潜在隐患，逐项抓好整改落实，把风险想在前、预案做在前、工作干在前，努力把成灾概率降到最低。要强化应急保障，坚持有备无患，提前预置抢险救灾队伍和装备，备足避灾安置点生活物资，强化基层党员干部队伍和电力、通讯、医疗、市政等专业队伍备勤备战，发挥村社干部“吹哨人”作用，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。要层层压实责任，落实“1833”联合指挥体系，实行“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，做到科学指挥调度、畅通传递指令、扎实落实措施、“两直一白”发布信息，全员全线联动把台风防线筑得更加稳固扎实。

又讯 昨天上午，市委副书记、市长张文杰在市防指研判防台形势，检查指导各部门防御措施落实情况。他要求，要锚定“不死人、少伤人、少损失”目标，按照超强台风正面登陆的防御定位，落实最严密措施、做好最充分准备，坚决打赢防汛防台大仗硬仗；要对照“八张风险清单”，持续深入开展风险隐患排查整治，切实筑牢城防、库防、堤防、海防、江防、山防“六防”体系；要严格落实“三提前三必须”要求，及时果断做好人员转移，确保做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”；要坚持早动、快动、小动，做实做细水库河网调度方案，科学做好预排预泄，精准调控水库水位；要坚持宁可备而不用、不可用而无备，补足备齐各类应急救灾物资，强化各级各类抢险救援队伍临战备勤，全面做好抢险救援准备。

市领导王军、陈应许、李宁、黄阳栩等在市防指参加相关会议。

来 源：温州日报

原标题： 全市防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开

以最充分准备筑牢坚固防线 坚决打好防御台风“巴威”大仗硬仗

记者 郑序 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com