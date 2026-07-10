温州博物馆及各专题馆紧急闭馆

温州博物馆资讯 2026-07-10 16:15:29

从2026年7月10日12时起，温州博物馆及各专题馆（世界温州人博物馆、南戏博物馆、朱自清旧居、谢灵运纪念馆、夏鼐故居、东瓯国历史陈列馆、温州数学名人馆、马孟容马公愚艺术馆、郑振铎纪念馆）临时闭馆，所有线下活动及讲解服务全部暂停