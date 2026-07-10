温州博物馆及各专题馆紧急闭馆
温州博物馆资讯 2026-07-10 16:15:29
从2026年7月10日12时起，温州博物馆及各专题馆（世界温州人博物馆、南戏博物馆、朱自清旧居、谢灵运纪念馆、夏鼐故居、东瓯国历史陈列馆、温州数学名人馆、马孟容马公愚艺术馆、郑振铎纪念馆）临时闭馆，所有线下活动及讲解服务全部暂停
紧急闭馆公告
各位观众：
根据防台风应急响应要求，为切实做好“巴威”台风的防御工作，从2026年7月10日12时起，温州博物馆及各专题馆（世界温州人博物馆、南戏博物馆、朱自清旧居、谢灵运纪念馆、夏鼐故居、东瓯国历史陈列馆、温州数学名人馆、马孟容马公愚艺术馆、郑振铎纪念馆）临时闭馆，所有线下活动及讲解服务全部暂停，具体恢复时间请关注公众号后续推文。
请广大市民互相转告，由此带来的不便之处，敬请谅解！
温州博物馆
2026年7月10日
来 源：温州博物馆资讯
原标题： 温州博物馆及各专题馆紧急闭馆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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