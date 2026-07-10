温州7地红色预警，请严防山洪！

浙江水利 2026-07-10 17:51:00

省水利厅、省气象局7月10日16时联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计7月10日20时至7月11日20时，永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市、黄岩区、仙居县、温岭市、临海市发生山洪灾害可能性很大（红色预警），鹿城区、龙湾区、瓯海区、青田县发生山洪灾害可能性大（橙色预警），三门县、天台县、景宁畲族自治县发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），宁海县、新昌县、磐安县、莲都区、缙云县、云和县、庆元县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。

请各地水利部门密切关注天气形势及雨水情变化，充分发挥山洪灾害监测预警系统作用，加强分析研判，及时向有关乡镇、村发布预警信息并按有关规定做好叫应工作，督促指导基层地方政府落实责任，加强巡查排险，必要情况下提前组织危险区群众转移，确保人民群众生命安全。

来 源：浙江水利

原标题： 11地红色预警，请严防山洪！

本文转自：温州新闻网 66wz.com